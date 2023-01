La hormiguita silenciosa que reparte los servicios que más demanda Galicia

Esta joven conselleira prosigue con su gestión salvadora para miles de gallegos que necesitan como agua de mayo que este departamento de la Xunta no deje de funcionar con la precisión de un reloj suizo. Quien siga habitualmente las noticias de lo que sucede en este Noroeste, verá como no hay día en que esta consellería no surta de una buena cantidad de euros a algún ayuntamiento de la comunidad, pues a todos ellos aporta una buena inyección para sus servicios sociales. Fabiola García es la conselleira que reparte más alegrías, pues de su gestión no salen prohibiciones, trabas o negativas. La política social no se puede parar y ella así lo entiende y lo asume. f. g.