La importancia política de ser decente y aparentarlo

En política no solo hay que ser decente, sino que además hay que aparentarlo. Pero la alcaldesa de Barcelona nunca se preguntó en guardar las formas ni escuchó consejos de aquellos que le advertían de que el Ayuntamiento no era una finca particular en la que hacer y deshacer a su antojo. Ahora, tras no pocas denuncias, Ada Colau se ve envuelta como investigada en un proceso judicial a raíz de una querella presentada por una asociación por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por los supuestos repartos arbitrarios de fondos a grupos y asociaciones afines. v. plaza