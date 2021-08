La ‘inteliguentsia’ del socialismo gallego va extendiendo su alas

Pilar Cancela siempre fue la mano derecha de Pedro Sánchez en Galicia. No lo traicionó facilitando la investidura de Rajoy, porque así lo tenía pactado con él: era la única forma de evitar que la gestora comandada por Susana Díaz y Javier Fernández, que había decapitado al hoy presidente del Gobierno, no la decapitara a ella en nuestra comunidad y le permitiera continuar manejando los hilos del PSdeG. Pero sí traicionó a los miles de votantes que la apoyaron en las urnas para que la derecha no siguiera en el poder. Hoy, con un nuevo revuelo de gallos en el corral socialista gallego, su nombre vuelve a aparecer. Será difícil que se mantenga al margen. r. r.