La larga espera del vice, ‘el deseado’, cumprido fin terá

Pues no, finalmente, el caso de Alfonso Rueda no será como el de Carlos de Inglaterra, eterno aspirante a la corona del Reino Unido. Esta comparación galaico-británica no es novedosa, lo sabemos, pero no por eso nos resignaremos a no hacer mención de ella en esta página. Durante tantos años se creyó que Rueda estaba tan a punto de asumir la Presidencia de la Xunta que dejaría un Feijóo en viaje constante a Madrid, que se hizo inevitable ver en él la misma cara que luce el heredero inglés, ese rostro pálido de quien empieza a descreer en el destino que le habían marcado los acontecimientos. Pero el presidente Feijóo acabó por irse, no como la reina Isabel II, que se está resistiendo un poco más quizá porque su meta no es tan agradable como la que escogió el político de Os Peares. Feijóo se fue y a Alfonso Rueda, como era de esperar, le llegó la hora de asumir una responsabilidad que le aguardaba casi desde el mismo momento en que el PPdeG ganó en 2009 los comicios que sepultaron al bipartito. No será el primer presidente de Galicia que acceda al mando en San Caetano sin haberse impuesto antes en unas elecciones, pues en este apartado le precede el socialista Fernando González Laxe, aunque el dirigente popular siempre podrá aducir que en su caso, al menos, su partido sí ganó en las urnas. No es una moción de censura de perdedores lo que le llevará al cargo, sino un repentino vacío en la jefatura del Gobierno autonómico, una situación nunca antes vista en la comunidad gallega aunque sí largamente anunciada. Rueda asumirá ocupar esa ausencia y su principal objetivo será evitar la melancólica añoranza de quien se fue, una tarea nada sencilla si se tiene en cuenta que quien se fue llevaba trece años cumpliendo las expectativas de la mayoría de los gallegos. ¿Qué cartas guardará Alfonso para lograrlo y poder garantizar la continuidad de los éxitos electorales del PPdeG? Esperemos que pronto las desvele. La primera pista la podría dar en el primer Gobierno que nombre. Ahí sabremos si, con Feijóo, se va alguno más. eduardo montero