La legítima ilusión de derrotar a Rueda y el espejismo de que ya pasó

“Si algo sabe el BNG, es ganarle a Rueda”, afirma la lideresa nacionalista y jefa de la oposición el Parlamento gallego. Se refiere, claro está, a la alcaldía de Miguel Anxo Fernández Lores en la ciudad de Pontevedra y a la Diputación de esta provincia que, en compañía de los socialistas, últimamente siempre le arrebatan a los populares. Rueda es pontevedrés y preside su partido en esta circunscripción, pero de ahí a responsabilizarlo personalmente de las derrotas del PP en estos dos ámbitos media un abismo. Porque lo cierto es que él nunca se presentó como candidato en las elecciones municipales, que son las aludidas. Sí lo hizo en las autonómicas y con bastante éxito, pero de esas no habla Ana Pontón. No le interesa, claro. Como tampoco cita, en el fragor emocionante de venirse arriba, que en todo caso la diferencia de votos a favor del PP con respecto al BNG en los ayuntamientos de Pontevedra es abismal, aunque después la falta de una mayoría absoluta permita a socialistas y nacionalistas gobernar la Diputación. Es decir, la supuesta victoria del BNG sobre Rueda está cogida con alfileres y es de muy dificultosa demostración. Desde luego, si no consigue batirlo con más claridad y además en las elecciones gallegas (una victoria muy diferente a la que ella pregona) Pontón no pasará de jefa de la oposición. Para dar el salto a la Presidencia, hay que romper la mayoría absoluta que desde el 2009 viene firmando el PPdeG. No hay otra. No valen ejemplos parciales de las municipales ni otros subterfugios propagandísticos para dar la sensación de lo que no es. No es imposible vencer a Rueda, claro que no. Pero eso, por ahora, no sucedió. eduardo montero