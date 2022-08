La leyenda del invisible que con la inexistente puede llegar a Moncloa

Tras dejar la Presidencia de la Xunta de Galicia, hay que reconocer que la transmutación que Feijóo obró en sí mismo es absolutamente asombrosa. En nuestra comunidad, pasó de aparecer a todas horas en todos los lugares posibles, como un pequeño Dios rural omnipresente y vivaracho, a ausentarse hasta de las páginas de los periódicos donde antes acaparaba la mayoría de los titulares. Pero, con todo, todavía es más fascinante su comportamiento en Madrid, a donde marchó precisamente para hacerse ver y notar y, por ahora, sus rivales del Gobierno social-comunista no consiguen ubicarlo. Él atiza desde la sombra, pero luego nunca comparece cuando sabe que puede recibir. Hay periodistas que ya empiezan a especular con sus poderes mágicos para convertirse en invisible cuando le conviene. Estar está, pero no se le ve en los momentos que no le conviene mostrarse, que en estos últimos meses coincide con el noventa por ciento del tiempo. Y, en paralelo a su cualidad de invisibilidad sobrevenida en Madrid, la presidenta de esta comunidad y compañera íntima del proyecto de Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, continúa con sus extrañas declaraciones espontáneas que hicieron que también varios periodistas, desconozco si los mismos u otros compañeros, lleven meses especulando sobre si esta persona existe de verdad o es inventada. Y, de esta manera, nos encontramos con dos sorprendentes sospechas sobre los dos activos más importantes del PP: uno ni siquiera podría existir y el otro, ser invisible. Ahora se explica que la izquierda no dé frenado su fórmula: es infalible para llegar a La Moncloa.

xosé ramón r. iglesias