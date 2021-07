La libertad a la hora de tomar decisiones sin más dependencia

“Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad”. Reflexionaba el neurólogo y filósofo austríaco Viktor E. Frankl, en su obra en la que buscaba el sentido de la vida, sobre la autonomía de tomar decisiones propias aquellas personas que tienen condicionantes de cualquier tipo; un cargo público, el padre de familia, los políticos, administradores de empresas o entrenadores. Incluso la reina de un país definido como monarquía parlamentaria. Como es el caso.

Confirman la Casa Real y la consejería de Sanidad de Comunidad de Madrid que doña Letizia Ortiz, la mujer del rey de España y madre de la futura reina, todavía no acudió a vacunarse. Supongo que ese reconocimiento desde Zarzuela se hizo por simple compromiso y desde el gobierno autonómico sería sintiéndose obligados por presión social, pero ambas saltándose cualquier norma que garantiza la confidencialidad en aras del derecho a la información.

Desde el inicio de la campaña de vacunación se realizaron numerosos llamamientos para que los españoles acudiéramos a inmunizarnos y los negacionistas son vistos como seres de otro planeta, en el aspecto más negativo. Se da por sentado que la mujer de Felipe VI debería dar ejemplo y acudir de las primeras dentro de su turno. Aclaran desde Casa Real que tiene intención de hacerlo y achacan a una decisión personal de Letizia el elegir el momento para hacerlo habida cuenta de que la consejería tiene establecido un protocolo de cita previa y, a diferencia de en Galicia, lo deja en manos de los ciudadanos.

Al menos hasta este domingo, no trascendió que lo hiciera; es decir, se encuentra entre ese exiguo 5,65 de residentes en Madrid mayores de 45 años (ella tiene 49) que aún no fueron inoculados. Vacunarse o no forma parte de su derecho a la libertad que debemos respetar, por encima de que algunos radicales mantengan que la reina en realidad es un torpedo en la línea de flotación de la monarquía. j.a. Pérez