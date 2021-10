La mejor defensa es un buen ataque, como un Luis Enrique en el PSdeG

Son estos primeros días de campaña de las primarias socialistas jornadas de estrategias sorprendentes, donde Gonzalo Caballero, del que se esperaba que saliese al campo de batalla de manera más conservadora, imprime un pressing absoluto sobre su rival, Valentín González Formoso, del que se aguardaba una mayor agresividad desde el inicio y, sin embargo, se está mostrando un tanto conservador en su táctica para hacerse con la victoria. El mal resultado electoral de los socialistas en las autonómicas es el punto más débil que sobre el papel presenta Caballero, pero no por ello se arruga y se repliega para amortiguar los golpes sobre este costado lastimado, sino que es él quien se permite atacar a Formoso en este mismo capítulo con el argumento de que fue en la provincia de A Coruña que preside el alcalde de As Pontes donde más se agigantó la debacle del PSdeG en las gallegas. Y el también presidente de la Diputación, seguramente asombrado por recibir guantazos en donde menos lo pensaba, se limita a exigir juego limpio, predicando ejemplarmente con sus formas pulcras de manejarse, pero sin atreverse a entrar a rebatir la embestida exhibida por su adversario. Sorprende porque si Formoso da por bueno el razonamiento de Caballero, ya no podrá atacarlo por el naufragio del 12-J y perderá la mejor baza de la que dispone en esta partida.

Con el ataque directo al hígado coruñés del 12-J desde el principio, Caballero demuestra tener estas primarias muy bien analizadas estratégicamente. Igual que con sus estudiadas fotografías con militantes de base y pequeños cargos. Ayer se retrató con la edil de Teo defenestrada por el alcalde rupturista, mientras Formoso lo hacía con la alcaldesa de Lugo. Mayor tronío desprende la elección de Valentín, pero la de Gonzalo lo acerca a la imagen del candidado de la militancia que busca.

xosé ramón r. iglesias