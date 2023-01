La militancia se resiste a preguntarse ¿a quién quiero más, mamá o papá?

Lo que tenía muy claro la socialista y alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, era que no quería ver ni en pintura a Gonzalo Caballero como líder y candidato de su partido a la Presidencia de la Xunta. Por eso optó por apoyar por delante y por detrás a Valentín González Formoso, pero ahora que toma cuerpo la posibilidad de que renazca la figura de Gómez Besteiro, ella y otros miles de militantes del PSdeG deberán hacerse la pregunta de a quién quieren más. Por ahora, la regidora herculina no sabe no contesta. Una posición la de no querer mojarse que podría estar indicando a quién prefiere, si se tiene en cuenta de dónde viene. Eso sí, se echa en falta valentía. j. b.