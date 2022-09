La musa adorada de un poeta capaz de cantar a un can do palleiro

Atahualpa Yupanqui universalizó la letra de un médico y pintor chileno que cantaba las bondades del sapo. Sapo de la noche / sapo cancionero / canta mi canción / que la vida es triste / si no la vivimos con una ilusión. Y Manuel María, un ídolo para muchos gallegos que le conocieron y disfrutaron de su imaginación creativa, compuso hace sesenta años un poema A un can do palleiro: “Amo a túa humildade, a túa tristeza e o teu laio fondisimo / cantas lúas docísimas morreron / no fondo canso dos teus ollos”. Solo dos poetas anclados en las raíces más profundas de su tierra y con sensibilidad por encima del resto son capaces de cantar y ver la belleza donde los demás mortales no vemos nada. Se dice que detrás de un hombre que triunfa siempre está una mujer que lo inspira. En el caso de Manuel María, su musa, su complemento, su media naranja, quien puso orden en la desordenada geografía de un procurador de los tribunales, reconvertido a librero, excelso poeta, librepensador y antifranquista, era Saleta Goy, que acaba de fallecer en A Coruña y cuyo acto civil de despedida se celebrará hoy en la Casa Museo Manuel María en Outeiro de Rei. Su vinculación con Santiago era muy intensa. El matrimonio, en sus viajes a esta ciudad, cumplían varios rituales, visitar EL CORREO, en donde escribió durante décadas, y celebrar un encuentro gastronómico en Casa Camilo, según ellos, el lugar en el que se comía el mejor cocido. Compartieron vida durante 45 años, solo les separó la muerte. Saleta inspiró la creación de Xistral, una librería en Monforte de Lemos, lugar de cita obligada para intelectuales y escritores, que procurase a su marido libertad económica para crear sin condicionantes. Cuando ingresó en la Real Academia Galega da Lingua, un joven periodista de RNE fue expedientado por haber entrevistado a “un enemigo del régimen”. Eran años duros iluminados por una mujer entrañable, enamorada, que vivió para quererle y potenciar la obra de uno de los mejores poetas de la tierra. Descansen los dos en paz. alberto aldán