La necesaria habilidad de buscar aliados ante batallas cruentas

Cuando Alberto Núñez Feijóo tomó la decisión de convocar en Santiago de Compostela una cumbre con otros siete presidentes autonómicos, que representan distintas sensibilidades políticas, era consciente de que el sistema que estaba preparando el Ministerio de Hacienda iba a perjudicar a Galicia. Ninguno de sus colegas representaba a una de esas comunidades que son capaces de quebrar la línea oficial.

Descontadas Cataluña y Euskadi que van por libre, ni siquiera contó con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que siempre consigue alterar el ánimo del Gobierno de Pedro Sánchez, o con el andaluz Juan Manuel Moreno. Madrid, que tiene necesidades bien distintas a las de nuestra comunidad, es contribuyente neto a la hucha autonómica y tiene peso político. Andalucía aporta influencia en función de su población. Podían ser buenos aliados aunque Feijóo también sabía que la presencia podía retraer la asistencia de presidentes socialistas. Era un problema de difícil solución.

Defendía Winston Churchill que “la política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra podemos morir una vez; en política, muchas veces”, y el presidente gallego debería ser consciente de la necesidad de buscarse buenos aliados ante las batallas, dado que el proyecto de financiación autonómica no tiene buen color. Los expertos independientes de Fedea dejaron claro que Galicia, junto a Canarias, serán las grandes perdedoras en un momento clave en el que se está diseñando el futuro del país y, cuando llegue la hora de la verdad, Feijóo no va a encontrar apoyo en la mayoría de los siete firmantes de la declaración de Compostela. Cada uno de ellos intentará sacar tajada olvidando las necesidades comunes. Ya se sabe que el divide y vencerás sigue siendo una gran estrategia para los que mandan y Sánchez lo sabe.

Poco margen le queda a Feijóo: o reconocer que, como decía George Washington, “el noventa y nueve por ciento de todos los fracasos provienen de personas que tienen el hábito de ponerse excusas” o lanzarse a tumba abierta contra las pretensiones del Gobierno Central. Y ahí contar con aliados como Díaz Ayuso es imprescindible aunque eso suponga, que supone, un coste político. a. trabanca