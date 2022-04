La patria es también llevar la música al lugar de la infancia

Desde su No aguanto más que significó su cumbre rockera cuando casi era una adolescente hasta sus últimos años como organizadora del Festiva de la Luz, esta artista de Boimorto con parte de su alma asturiana no dejó nunca de ser una máquina de producción cultural de enorme calidad. Su festival veraniego, toda una referencia ya en el panorama nacional e internacional, cambia de fechas este año, atrasando quince días su celebración, que pasará de mitad a finales de septiembre. Perderá luz natural, pero no la artística, que se mantendrá al gran nivel que mostró en todas sus ediciones anteriores, de lo que siempre se beneficia su localidad natal, sede a principios del otoño de uno de los acontecimientos musicales en directo más importantes del año. Con su Festival de la luz, Luz Casal hace patria también en un lugar rural necesitado de estos actos. r. m.