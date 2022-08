La ‘pax xalleira’ entre Ucha y el PP local beneficia a todos

Hay un problema de cortes en el suministro eléctrico en Santa Comba que trae por la calle de la amargura a los empresarios xalleiros y ahí está la alcaldesa intentando solucionarlo aunque no sea competencia del ayuntamiento, sino de la compañía de la luz. No es la primera vez que a la regidora de esta localidad líder en el sector ganadero se la ve moviéndose sin parar para mejorar la vida de su vecinos. Hubo años en que la falta de mayorías en este concello paralizaba la vida municipal, pero ahora que los ediles del PP y el ex del PSOE José Antonio Ucha se entienden, la cosa funciona de maravilla. a. m.