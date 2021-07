La persona fuera de lo común que no le gusta ser ejemplo para nadie

Hay personas que su vida son un ejemplo diario de superación, que nos demuestran a los que somos simples mortales que una caída debe servirte de impulso, que no vale la pena deprimirte ante una dificultad y que la ansiedad se combate con optimismo. Y muchas cosas más. Se trata de seres humanos, que haberlos haylos, que de la necesidad hacen virtud y que deberían, en tiempo de zozobra, servir de ejemplo para aquellos que doblamos la rodilla ante el primer humano. No están hechos de otra pasta sino que son como el resto de las personas pero su cabeza y su corazón, o su corazón y su cabeza, que tanto da, les lleva a encarar los retos de otra manera. De una forma muy distinta.

Pocos casos hay en España como el de Susana Rodríguez Gacio, aquella joven tímida que se sonrojaba ante los halagos, descubierta por EL CORREO en los Gallegos del Año de 2014 donde hizo que miles de personas se pusieran de pie para aplaudirla, en una de las ovaciones más atronadoras que se recuerdan en el Palacio de congresos de Santiago, y que estos días ocupa la portada de la prestigiosa revista Time, esa por la que se pelean tantos mediocres con miles de seguidores en las redes sociales. Susana sigue siendo la misma pero su bagaje ya trasciende.

Desde que era niña lleva luchando en esta vida contracorriente. Afectada de albinismo fue perdiendo la visión, pero eso nunca fue impedimento para derribar barreras. Estudió Fisioterapia y Medicina, ambas con notas destacada a pesar de su casi ceguera, y se convirtió en campeona del mundo de Triatlón, la especialidad deportiva más dura (750 m nadando, 20 km en bici y 5 km corriendo) como no podía ser menos. Dio una lección luchando en primera línea contra la COVID en el Hospital de Santiago. Es un ejemplo para todos a pesar de que ella se considera “nada fuera de lo común, no me gusta ser un ejemplo de nada”. Susana encierra una historia y una vida digna de ser contada y aplaudida. EL CORREO lo hizo hace ya siete años. J.A.PÉREZ