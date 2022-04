La pócima mágica ante el absentismo está en el ‘magister’

Con el avance de la enseñanza online, que en los meses de la pandemia recibió el impulso definitivo, la asistencia a clase se resiente. Obviamente, en los estudios universitarios se nota más esta desidia por acudir al aula a escuchar in situ las explicaciones de los profesores. La decana de Derecho, una carrera con una carga teórica muy grande, no se pone de perfil ante este problema y aboga por incidir en la motivación para que los alumnos vuelvan a las clases. Acierta de pleno. El estudiante universitario es el que mayor carga vocacional posee, nadie le obliga a matricularse y si lo hace es en busca de un título para poder trabajar en el sector que él mismo voluntariamente eligió. Si luego no va a clase y además este absentismo es mayoritario, es lógico pensar que algo falla en el sistema. ¿Estarán las clases a la altura deseada? Puede que todas no. A. a.