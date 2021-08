La prestidigitación que desprestigia la noble disciplina de la política

Hay estudiantes con un nivel de exigencia consigo mismos que, si no clavan el diez en todos los exámenes que realizan en cada evaluación, les resulta imposible sentirse satisfechos con sus calificaciones. La pérdida de unas mínimas décimas empaña, para ellos, unos expedientes que soñaron inmaculados. Si se traslada del ámbito académico al político este comportamiento, resultaría sencillo teorizar sobre la idea que lleva a cientos de miles de ciudadanos a la abstención: acaso esperen tanto de los dirigentes públicos, de sus conductas y de sus capacidades de gestión, que ante la enorme decepción que les provoca el choque con la realidad, deciden quedarse en casa en esos días que se siguen considerando como las grandes fiestas de la democracia. Podría ser esta una bonita y romántica explicación para desentrañar los misterios que rodean a esos desertores de las urnas que se pasan las jornadas electorales en casa, en el bar, en la playa, en el fútbol, en el bingo o en todos estos sitios y alguno más a la vez, menos en los colegios donde se ejerce el derecho al voto, un derecho fundamental del que prescinden no sé si con responsabilidad o no, pero sí con diurnidad y, en muchos casos, altanería. La postura de no votar varió desde la Transición de la abulia a una expresión política equivalente a la opción de elegir la papeleta de uno u otro partido. El abstencionista tipo español no es un ácrata que fuma tabaco negro y sueña las utopías de Bakunin, sino un desencantado consciente que delega por pesimismo en sus compatriotas la responsabilidad de que alguien nos gobierne. No hace mucho, leí una pintada que decía: “No pases de todo, no votes”. Este hartazgo hecho arte literario sobre una pared sólo es la respuesta más natural y pacífica a esa política de plástico que se nos impone artificialmente desde los despachos de los estrategas que estudian especialidades de Ciencias Políticas encaminadas a saber ganar elecciones, no a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. La verdad y el engaño se confunden entre sus sobresalientes notas.

xosé ramón r. iglesias