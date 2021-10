La reina Sol sigue haciendo amigos: turno para obispos

Cada día más gente es víctima de la perplejidad con las palabras y actos de Díaz Ayuso. No tiene nada de raro ni tiene que ser necesariamente algo negativo para sus intereses electorales: de la perplejidad se puede salir hacia muchos lugares y uno de ellos, como se comprobó en las autonómicas madrileñas del mes de mayo, es hacia el manejo de las papeletas con su nombre. Lo que sí resulta más extraño es que una de estas víctimas perplejas con Ayuso fuese el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, no por el hecho en sí, sino por el motivo. Argüello no entiende las críticas que la reina Sol dedicó al Papa en respuesta a unas palabras que Bergoglio no escribió. El prelado lo demostró enseñando el texto criticado, que dejó en evidencia la desfachatez de la presidenta y la bisoñez del obispo. Con la política topó la Iglesia. x. r. r. i.