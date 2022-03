La ultraderecha no es la causa de todas las desgracias

Culpar a la ultraderecha de todos cuantos problemas tiene España empieza a ser un argumento recurrente y demasiado facilón en la escena política española y en los despachos de los ministerios. Y no quiere decir esto que los de Abascal sean ‘hermanitas de la Caridad’ sin ganas de sacar rédito al descontento social que se está cociendo en España. Nadie puede negar que ese desencanto existe y que su explicación tiene múltiples aristas que, a grosso modo, se resumen en una sola cuestión: el alza inflacionista que asfixia y preocupa a familias y empresas.

Como toda España –no hay que ser un gran analista para llegar a esa conclusión– eso lo sabe bien la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que se ha enrocado en el argumento facilón y asegura que no quiere sentarse con la plataforma que ha convocado el paro de camioneros porque, dice, son minoritarios en el sector, presionan con violencia y, aún por encima, cuelga de hilos manejados por la ultraderecha. “Yo no me voy a sentar con un grupo de radicales que están actuando con violencia”, dijo el jueves, cuando ya se advertía la gravedad de las consecuencias que está teniendo el paro de transportistas.

Sucede, sin embargo, que un Gobierno está para solucionar los problemas de los ciudadanos. Y de nada vale adoptar posiciones numantinas ni argumentar tampoco que se negocia con unos –los colectivos mayoritarios en el sector– y con otros no. En la plataforma convocante del paro –está mal decir que es una huelga– se han desvinculado de los elementos violentos y, ante la gravedad de la situación, sus representantes tienen que ser escuchados, aunque la ministra se trague el sapo de sus declaraciones y tenga que sentarse a negociar con ellos. Seguir diciendo que todo es culpa de la ultraderecha es no querer quitarse la venda de los ojos, la que impide ver la realidad de la calle por la que también pasean esos transportistas que protestan. sabela arias