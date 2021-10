La vida de nuestro emérito, según una profesional franca

Si la aristócrata Corinna Larsen afirmaba no hace mucho que el rey Juan Carlos I, al que conoce bien, entró ya en fase de caída, la periodista francesa Laurence Debray pregona por escrito que nuestro monarca emérito todavía “continúa indomable”. Es posible que ambas afirmaciones hagan referencia a situaciones y contextos distintos, aunque las malas lenguas quieran hacernos creer que hacen mención a lo mismo. Para saberlo con mayor rigor y no meramente dando credibilidad a la malévola rumorología, tal vez habrá que esperar a poder leer la biografía que Debray acaba de publicar en Francia sobre el padre de Felipe VI, Mon roi déchu (Mi rey depuesto). Los que no sepan francés tendrán que aguardar a que sea traducido al español. Como siempre, las vicisitudes disolutas del Borbón se saben antes en el extranjero que en su propio país. x. r.