La vida no es un cuento de hadas, los príncipes azules también destiñen

En uno de sus habituales momentos de genialidad, sobre todo tras abandonar la vida política, Julio Anguita dijo aquello de que “Me gustaría volver a ser diputado por un solo día y decir desde el estrado: ¿Y ahora qué, hijos de puta?” Frase que fue destacada en todos los foros excepto en aquellos lugares donde lo políticamente correcto impide que de verdad fluyan las emociones. Uno desde la distancia se imagina a Juan Carlos I de Borbón, cómodamente instalado en su exilio de lujo en la isla de Zuya Nurai en el Golfo Pérsico bajo el amparo de sus primos hermanos de Familia Real Saudí, haciendo suyas las palabras de un republicano hasta la médula como fue el Califa Rojo y gritando “me gustaría volver a ser rey por un solo día y decir desde el trono: ¿Y ahora qué, hijos de puta?”

Sería verdaderamente alucinante escuchar al exmonarca español diciendo lo que de verdad sentía cuando se vio obligado a pronunciar una de sus frases para la historia: “Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir”, cuando en una comparecencia inédita pidió perdón (el tiempo demostró que lo hizo con la boca pequeña, como cualquier plebeyo) tras aquel, más cómico que lastimoso, viaje de caza a Botsuana que le provocó una rotura de cadera. Lo que empezó a salir después fue la constatación de la realidad.

Se cumple un año desde que el rey emérito estuvo en Galicia para despedirse de España. Quiso compartir los últimos momentos antes de su inesperada marcha con sus amigos gallegos, con Pedro Campos a la cabeza, los únicos que no le habían vuelto la espalda en los malos momentos. En aguas de la Rías Baixas encontró las ganas de volver a navegar y en Sanxenxo un lugar donde nadie se inmiscuía. Aquí se lo pasó siempre muy bien y el gesto de salir de España por el aeropuerto de Vigo hacia Arabia Saudí no pasó desapercibido.

Juan Carlos I sigue manteniendo contacto muy a menudo con sus amigos gallegos y si vuelve a España, harto del calor del Gofo Pérsico, no descarten que en vez de volver a Zarzuela decida instalarse en Galicia. Que por cierto tiene un clima más parecido al que disfrutó en Portugal cuando era niño. Recordando también que “la vida no es el maravilloso cuento de hadas que yo creía... porque los príncipes azules también destiñen” (Megan Maxwell). j.a. Pérez