Lanzar las bombas embutida en un traje de cuero negro

La guinda que le faltaba al PSOE y a Moncloa para certificar que el pastel de Yolanda Díaz ya está listo fueron sus explosivas declaraciones reconociendo que ella advirtió de que el 8-M-2020 el covid ya andaba suelto por España y que las manifestaciones feministas eran una bomba de relojería. Unas palabras que ponen contra las cuerdas a Pedro Sánchez y suponen, digámoslo sin ambages, una deslealtad. Ver a la vicepresidenta segunda en la portada de YoDona, embutida en un traje de cuero negro, diciendo eso de “yo no soy la típica mujer progresista” es otro anuncio más: la cosa va en serio. Por si aún no se habían dado cuenta. a.T.