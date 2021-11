Las 10 de últimas de la reforma laboral están aún por jugar

Tras la tempestad, viene la calma. Después de dos semanas de fuerte borrasca en el Gobierno de Sánchez, protagonizada por sus dos principales vicepresidentas –ambas gallegas– por culpa de la derogación/reforma de la normativa laboral que heredaron de la Administración Rajoy, la polémica se fue igual que vino, de esa manera tan artificial como se generan las noticias en torno a este Ejecutivo. Si el lío hubiera sido gordo, por causas de fondo más que de forma, no lo hubieran resuelto en una reunión de una hora. En principio, se dio a Yolanda Díaz como ganadora al imponer su idea de fulminar la reforma de Báñez, pero con Sánchez hay que desconfiar siempre. Para haber formalmente perdido esta partida, a Calviño no se la ve nada afectada. Al contrario, se la observa muy confiada en sus fuerzas y en salir airosa de esta. ¿Qué as guarda en la manga? e. m.