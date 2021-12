Las oscilaciones de la mente cuando hablas de pasados políticos

A la parlamentaria pontevedresa se le considera guardia de corps de Gonzalo Caballero y como tal presentó su candidatura para liderar el PSdeG en la provincia de Pontevedra frente a David Regades, político de la corte de Abel Caballero. Es decir, compiten personas vinculadas al anterior secretario xeral autonómico y al alcalde de Vigo y en Pontevedra fue donde Valentín González Formoso logró sus peores resultados. Por eso no se entiende, y debería explicarlo, que Paloma Castro diga que “necesitamos dar voz a una provincia en la que todos deben ser escuchados”. ¿Acaso hasta ahora no se les permitía hablar a los militantes? a.T.