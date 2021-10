Las puertas giratorias y el derecho a volver a trabajar

Vuelve a agitarse el debate sobre las puertas giratorias en Madrid tras fichar como alto cargo Inerdrola al socialista Antonio Miguel Carmona en plena crisis eléctrica. Esa onda expansiva llegó a Galicia y, como es lógico, se recuperan las hemerotecas para recordar que algunos ex en la Xunta también siguieron caminos similares. Aunque en menor medida. He hecho solo salpican a la exconselleira Beatriz Mato que en mayor se incorporó a Greenalia una firma con la que, afirma ella, nada tuvo que ver en el ejercicio de su cargo. Pero el debate está ahí aunque suele ser bastante confuso: ¿no pueden altos cargos volver a la vida laboral... en su especialidad? a.T.