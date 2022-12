Licencias empantanadas en un servicio básico que continúa sin solución

Para que una ciudad funcione razonablemente bien tienen que darse varios factores. Entre ellos, que servicios básicos como la limpieza o el transporte funcionen bien. No es el caso en Santiago, desde luego. Y además, que cuando alguien quiere emprender, crear riqueza y empleo, no fallezca en el intento. Tampoco la capital gallega es precisamente un ejemplo en eso, con licencias que se eternizan durante muchos meses, trámites farragosos y mil gestiones casi siempre inútiles. En Raxoi lo saben desde hace mucho, pero no parecen muy interesados en ponerle remedio. Las sobresaturadas competencias de Mercedes Rosón no son desde luego una garantía de que lo vaya a arreglar. r.s.