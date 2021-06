Llegó la hora de que PSdeG y PSOE sincronicen relojes

Tarde o temprano, si quiere mantener sus aspiraciones políticas en Galicia, a Gonzalo Caballero no le quedará más remedio que enfrentarse al presidente Sánchez y ponerse tan serio con él como se pone con el presidente Feijóo en las sesiones de control en O Hórreo. Porque más allá de la lógica propaganda que emana de la Xunta contra el Gobierno central, hay temas donde la discriminación del Ejecutivo español hacia nuestra comunidad es evidente. A lo mejor, más por dejación que por intención, pero eso todavía tiene más delito. Desde la repetición de las generales, después del triunfo histórico del PSOE aquí en abril de 2019, todo lo que hizo o no hizo Sánchez con respecto a Galicia jugó a favor de Feijóo. Si no hay cambio de línea en Madrid, todo lo que intente Caballero es inútil. Ser o no ser, esa es la cuestión. Estar para no ser, carece de sentido.