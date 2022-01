Lo ideal está en el rural pero lo cómodo... se busca en otros lugares

Aquellos a los que a lo largo de nuestra vida nos tocó vivir en entornos rurales, localidades pequeñas, ciudades medianas y hasta en alguna capital con millones (no muchos) de habitantes tenemos claro que la felicidad se encuentra en el rural y lamentamos mucho no poder vivir allí. Nos recuerda Andrea Fernández Laiño, arquiotecta que estudió el fenómeno, que el problema es que no nos dan facilidades para regresar a los orígenes y no le falta razón; pero habría que añadir que, por desgracia, nos fuimos acostumbrando a unas comodidades de las que carecemos en esos núcleos. Sobre todos nuestros los hijos y no digamos ya... sus hijos. a.T.