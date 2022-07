Lo que antes era demagogia del PP ahora es una necesidad

Muy mal tiene que ver la situación la siempre optimista Nadia Calviño para lanzar el mensaje catastrofista con el que abrió la temporada de verano. Su advertencia de que se avecinan trimestres (varios) muy complejos hizo temblar las paredes de su propio ministerio. No hace mucho que la vicepresidenta calificaba de anécdota la alta inflación, adelantaba que los precios de energía y combustibles iban a bajar y que la recuperación en España era imparable. Las hemerotecas están llenas de mensajes criticando el alarmismo de Alberto Núñez Feijóo y el PP. Ahora parece darse cuenta que lo de bajar impuestos no era demagogia sino necesidad. a.T.