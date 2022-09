Los ‘autoaplausos’ del ministro no aseguran chicha de cara al futuro

A priori, una reunión del Consello Xacobeo no augura grandes novedades ni medidas concretas. Pero está bien que se celebren estas cumbres autonómicas del Camino si empiezan a darse pasos de futuro con vistas al próximo Año Santo, que deben organizarse con años de antelación. Sobre todo si hay un Gobierno dispuesto a colaborar de manera efectiva. Ayer, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, aplaudió el trabajo y la inversión de su propio Ejecutivo casi sin querer. Que no pretendía presumir, vino a decir, pero lo hizo. Otra cosa es que tenga motivos para sacar pecho. Si el techo de su esfuerzo es el que han demostrado hasta ahora no parece que el futuro se presente esplendoroso. a.s.