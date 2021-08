Los días contados que podemos le marcó para abandonar el gobierno

¿Nadie se pregunta por qué Isabel Celaá fue primero relegada y luego destituida por Pedro Sánchez, cuando era una de las personas de la máxima confianza del presidente desde el mismo día en que ganó la moción de censura que le llevó a La Moncloa? Como en casi todas las cosas de Sánchez, puede que la respuesta se encuentre en el viento, por citar el universal verso de Bob Dylan, pero donde es seguro que está es en las partituras de Podemos. La formación morada nunca tragó a la ex de Educación –al principio también portavoz–, primero por su extenso patrimonio (que se sepa, no lo robó) y luego por su ley educativa (no es demasiado sectaria). R. M.