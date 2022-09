Los espectáculos plenarios hierven en las Burgas

Los plenos de cualquier ayuntamiento están para tratar los temas que le interesan a los ciudadanos, pero hay casos excepcionales como los que se celebran en Ourense, donde lo principal es la bronca entre el alcalde y los concejales de la oposición que llevan tres años diciendo que le montarán una moción de censura y no lo hacen. En el último, una edil socialista osó echarle en cara a Jácome, el líder de Democracia Ourensana que gobierna la ciudad de las Burgas, que no debería ostentar el bastón de mando porque no ganó las elecciones. La contestación del alcalde pianista-afilador fue esta: “Es de jeta reclamar eso, porque el Partido Socialista gobierna aliado con el BNG por toda Galicia cuando la lista más votada fue el Partido Popular”. Así se las ponían a Fernando VII y aunque la monarquía le queda grande a Jácome, saber sabe cómo contestar. e. m.