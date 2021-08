Los partidos por la Xunta se deciden en el cuerpo a cuerpo

El pasado miércoles narrábamos en esta misma sección la primera parte del último gran enfrentamiento entre el Gobierno de la Xunta y la oposición socialista, cuya perspectiva estratégica contra Feijóo unas veces viene inspirada desde Madrid y otras se origina en la propia sede regional del partido en Compostela. El choque de trenes lo comparábamos con un Real Madrid-Barcelona de los de antes, cuando Messi y Sergio Ramos todavía no eran ni amigos ni compañeros, y destacábamos la sorpresa que había causado la titularidad en el ataque del PSdeG del delegado del Gobierno, José Miñones, que presionaba al cancerbero de la sanidad autonómica, Julio García Comesaña, con balones envenenados ante sus críticas por la distribución de vacunas. Hoy, comenzada la segunda parte de este combate en el campo del coronavirus, entró en escena el arbitraje del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que cortó el rápido avance del certificado covid exigido por la Xunta, considerándolo fuera de juego, y justo en ese momento el líder natural del PSdeG, Gonzalo Caballero, que calentaba en la banda con el tema de las vacunas, salió al césped supliendo a Miñones. Esto ya se parece más a un clásico, porque aunque el presidente de la Xunta todavía no se vistió de corto para defender personalmente el prestigio de las medidas adoptadas por su Gobierno, no tardará en hacerlo. Y, en los detalles de ese cuerpo a cuerpo, estará el interés de este partido. r. r.