Luchas entre ostentar el gobierno y tener poder, en Brasilia y en Santiago

De Santiago a Bruselas y de la capital brasileña a Sao Paulo. Siempre en viajes de ida y vuelta, la eurodiputada del BNG no para de hacer kilómetros por toda la geografía de los poderes políticos. Este fin de semana tocaba explicar lo de Brasil y Ana Miranda es la mejor voz de los nacionalistas gallegos para hacerlo. Y, en su análisis, dejó una valoración para tener muy en cuenta, en Brasilia y en cualquier parte: “Ter o Goberno non implica ter o poder”. Una tesis que la acerca a la experiencia revelada por Pablo Iglesias tras su paso por la Vicepresidencia del Ejecutivo de Sánchez. En todo caso, menos poder se tendrá si no se tiene el Gobierno. Pontón lo sabe bien. A. a.