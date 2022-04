‘Manu militari’ bajo una apariencia frágil, el reflejo de Sánchez

Margarita Robles no es una política que se arredre fácilmente. Cuando fue secretaria de Estado de Interior en el último Gobierno de Felipe González no tuvo reparos en ponerse a investigar los crímenes del GAL aún sabiendo que había gente implicada del Partido Socialista. No se va a asustar ahora porque el portavoz de los republicanos catalanes e incluso la Generalitat misma de Cataluña pidan su dimisión a Pedro Sánchez. Estará encantada de acudir a la comisión de investigación que se abrirá en el Congreso para aclarar las escuchas ilegales a dirigentes independentistas catalanes y que se preparen estos para escucharla. De hecho, ayer en el Parlamento pidió que esa comisión se ponga en marcha cuanto antes, que tiene prisa por sacarse este muerto de encima. Y después que cada uno cargue con los suyos, porque ya adelantó con meridiana claridad que ninguno de los políticos catalanes que van de víctimas se van a ir de rositas. Dio a entender la ministra que ella ya escuchó esas conversaciones y que cuando se analicen los contenidos muchos quedarán retratados. Puede que al conocerse la gravedad de sus intenciones queden justificadas las grabaciones. Es la ministra mejor valorada y este episodio no podrá con ella.

eduardo montero