Manual de resistencia tras la derrota en las elecciones primarias

No sé sabe aún cuánto tiempo le queda como portavoz del PSdeG en el Parlamento, pero Gonzalo Caballero, que siempre ha presumido de ser buen discípulo de Pedro Sánchez, parece dispuesto a escribir su propio manual de resistencia. Derrotado en las elecciones primarias, un día sí y otro también sale a la palestra mediática, él o una voz interpuesta, para reclamar al nuevo líder del partido, Valentín González Formoso, diálogo para la integración que prometió y de la que aún no se sabe. Tan claro está que dos no hablan si uno no quiere como que en boca cerrada no entran moscas. Las derrotas siempre fueron difíciles de digerir. C. Arias