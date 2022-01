Marcando las distancias y que sea la militancia quien decida

No pudo ser, salvo milagro de ultima hora que no se intuye, y la parlamentaria Noa Díaz no cede consolidándose como lideresa del sector crítico, dentro del PSdeG, a la nueva línea que marca Valentín González Formoso. Había mucho interés en que como ocurrió en Pontevedra las dos listas, la oficialista y la rebelde, confluyeran en una sola para dar una imagen de integración, de unidad. Noa, fiel a Gonzalo Caballero, se negó a alcanzar un acuerdo con Bernardo Fernández. Ni siquiera fraguaron los intentos de Xosé Sánchez Bugallo, que fue quién la incorporó a su lista en Santiago. De hecho el regidor ya dijo que votará al alcalde de Pontedeume. Por si las dudas. a.T.