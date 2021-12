Marcando territorio para sacar adelante las cuentas públicas

Isabel Díaz Ayuso batió, de largo, a Alberto Núñez Feijóo: rechazó las 3.718 enmiendas planteadas por los partidos de la izquierda a los primeros presupuestos que saca adelante en la Comunidad de Madrid; el PPdeG no aceptó 1.025 apenas veinticuatro horas antes. La presidenta madrileña se apoyó en Vox, por más que le duela el líder gallego y al propio Pablo Casado, demostrando que ella va por libre y que nadie le marca el camino. Es interesante ver como Ayuso sabe torear a la perfección y demuestra una capacidad que nadie debería desdeñar. Y no se puede olvidar que un animal político como Pablo Iglesias mordió el polvo ante el impacto Isabel. a.T.