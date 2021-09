Más colaboración para que los peregrinos no se vayan sin la Compostela

El peregrino número cien mil del año llegó ayer a Santiago y varias autoridades, entre ellas el vicepresidente primero de la Xunta, asistieron al acto de entrega de tan destacada credencial. Se trata de un dato que certifica la excelente salud que conserva la Ruta Jacobea a pesar de la pandemia y, por lo tanto, todos debemos alegrarnos. Sin embargo, no todo son buenas noticias, porque numerosos peregrinos no paran de quejarse de las enormes colas que deben soportar para conseguir la Compostela en la oficina de la rúa Carretas, misión que muchos culminan con un fracaso. ¿Está colaborando la Xunta con la Catedral para solucionar este problema? That´s the question. D. P