Más de cuarenta años al timón de un restaurante que nunca pasa de moda

Todos sabemos que las estrellas Michelin representan para el sector gastronómico lo mismo que los Oscar al mundo del cine. Y todos sabemos también que muchas veces esas distinciones no se corresponden ni con los mejores restaurantes ni con las películas de mayor calidad, aunque para gustos se hicieron los colores. Lo que sí no tiene discusión es que en el restaurante compostelano Don Quijote se come de maravilla y que el trato también es impecable. No es de extrañar, por lo tanto, que figure desde hace más de 40 años entre los establecimientos recomendados por la citada guía gastronómica. Eso es lo verdaderamente importante. D. P