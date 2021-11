Mejor una conversación breve de pasillo que una en el sofá con ronquido

Qué críticas tan injustificadas le llovieron a nuestro presidente Sánchez por aquel vis a vis en el pasillo con el hombre más poderoso de la tierra, un Joe Biden que apenas parecía hacerle caso. Ahora, con los nuevos datos que sabemos del presidente norteamericano, podemos afirmar que no es que el inquilino de la Casa Blanca rechazase entrevistarse con nuestro hombre en Moncloa en el sofá de un despacho, como exigen los buenos hábitos diplomáticos. El problema es que si Biden ya se queda dormido en una silla, como en la cumbre del clima, ¡imagínense en un sofá! A Biden hay que moverlo para que no se duerma y aún así... muy vivo no parecía. r. r.