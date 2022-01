Menos dispositivos de tecnología 5G y mucha más limpieza

Si las cabinas telefónicas ya no sirven para nada, y todo indica que así es desde hace ya muchos años, lo que hay que hacer es retirarlas y convertirlas en chatarra. Lo que no es de recibo es que algunas viejas terminales, cuyo estado es lamentable, sigan afeando incluso las rúas más céntricas del casco histórico de Santiago, zona que no está, ni de lejos, todo lo limpia y cuidada que debería pese a ser Patrimonio Mundial de la Humanidad. La concejala responsable de la ciudad histórica, Mercedes Rosón, tendría que ordenar de inmediato la retirada de dichos artefactos y, ya de paso, apretar mucho más las clavijas a quienes llevan lustros sin dar una mano de pintura a sus propiedades. Pues eso, menos cámaras inteligentes, menos tecnología 5G y más limpieza cotidiana. Eso es lo que desean de verdad los vecinos de la capital gallega. D. P