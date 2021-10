Mensaje institucional con un posible aviso a navegantes

Regresó por vez primera a España tras su internado en un colegio de Gales para asistir a la entrega de los premios que llevan su nombre y , como no podía ser menos, le tenían preparada una intervención en la que los jóvenes y la cultura del esfuerzo fueron parte importante. Como lo fueron sus palabras de “apelar a la responsabilidad” de los jóvenes para “pensar en un futuro más sostenible, más justo y mejor”. Su mensaje más institucional con la ¿intención? de hacer ver que Leonor no aparecía en las polémicas imágenes (para algunos) de la fiesta en su colegio en los que sí tenía papel principal su compañera, Alexia de Holanda. Y no está mal aclararlo. a. T.