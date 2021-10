Mientras Sánchez sueña la ‘geringonça’, lusitania pasa las noches en vela

Mientras España continúa a vivir en geringonça, Portugal se apea de ella. Antes de nada, conviene aclarar lo que esta graciosa palabra significa porque quienes no la conozcan y tengan que dejar volar su imaginación para intuirle un sentido seguro que se equivocarán. La fonética de geringonça es engañosa, desprende evocaciones alegres y de fiesta que no se corresponden con la realidad, salvo en alguna percepción muy rebuscada por quienes precisamente se oponen a ella (no tanto a la fiesta como a la geringonça). Cuando decimos aquí que “mientras España continúa a vivir en geringonça, Portugal se apea de ella”, no se trata de una construcción sintáctica y semántica similar al dicho Mientras Vigo trabaja, A Coruña se divierte, aunque pudiera parecerlo por su paralelismo estructural y la resonancia léxica equívoca. La geringonça es lo que Felipe González evitó practicar con Julio Anguita –igual las privatizaciones de Solchaga tuvieron algo que ver–, y lo que Pedro Sánchez estrenó en nuestro país con Pablo Iglesias, aunque perdiera de dormir por ello. La merma de las horas de sueño, en todo caso, no se produjeron porque ambos saliesen de juerga, insistimos, para que nadie siga buscando por ese camino el significado de la divertida geringonça, que nos llega importada de nuestros vecinos los portugueses y ahora, paradójicamente, ya la ejercemos mejor o al menos con más éxito que ellos. La geringonça hizo muy feliz al primer ministro luso, el socialista António Costa, pero ahora todo se acabó porque los partidos a la izquierda del PSOE portugués se bajaron de ella como si fuese una noria. El Partido Comunista y el Bloco de Esquerda no le aprueban los Presupuestos y la geringonça se frena al quedarse sin liquidez. Portugal entra en un escenario de sonidos ásperos que, estos sí, conocemos bien en España. La poética de nuestra política es esa: ruptura, crispación, amenaza de elecciones... Podemos nos trajo la geringonça, pero con un ritmo heavy. Y tampoco es eso.

xosé ramón r. iglesias