Moitos plans pero as familias seguen suando sangue

Oímos falar con frecuencia de propósitos e plans dos departamentos sociais dos gobernos para atallar a crise demográfica, un dos maiores problemas que temos agora mesmo como colectivo. Grandilocuencia e pouco máis. A realidade explicárona moi ben neste xornal Belén Martínez e Víctor Casal, pais de catro fillos, mileuristas que quedan a dúas velas logo de afrontar os gastos escolares. Alto e claro: as axudas sempre teñen letra pequena e o papeleo é tal e tan farragoso que acabas desistindo de pedilas. Nunca conseguiron unha subvención para alugueiro. Electricidade: bono de 90 euros ao ano. No invierno non poderán poñer a calefacción. Onde queda a credibilidade do Goberno e a Xunta cando nin sequera son quen de aliviar a familias que agora mesmo, hoxe, son as que están facendo algo -moito- para que teñamos futuro como sociedade? x.c.