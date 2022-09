Mujeres asesinadas por los talibanes bajo un silencio cómplice

Rahila Raya es una joven afgana refugiada en España que lleva tiempo alzando la voz contra las atrocidades de los talibanes desde que hace poco más de un año se hicieron con el poder en Afganistán, tras la vergonzosa imagen internacional de las potencias occidentales, en especial EE. UU., que entregaron el país a la barbarie. Está a punto de desvelar en una publicación que el horror contra las mujeres es inenarrable. Cuenta dos casos, los de una profesora de la Universidad de Balkh, Frozan Safi, asesinada por el hecho de serlo, y de la comadrona de Mazar-e Sharif, Nafisa Balkhi, torturada, mutilada y asesinada. Un regreso a las cavernas y al infierno. Describe con horror como las mujeres hallan la muerte a manos de sus maridos, amantes o familiares, por asuntos relacionados “con el honor”, y desvela la expulsión de las niñas de sus escuelas y de las mujeres de sus puestos de trabajo, aparte la imposición del burka que retrotrae a las hembras a tiempos que se creían olvidados. Ante semejantes atentados, son inevitables algunos interrogantes: ¿Por qué no se sufre igual cuándo se mutila o mata a una persona en Occidente que en Oriente? En cualquier parte de Galicia, un solo crimen machista origina manifestaciones, condenas, días de luto y todas las feministas a clamar por las calles. ¿Y los millones de mujeres que sufren bajo el yugo de las aberraciones más crueles, cómo se miden? Atentar contra su formación, despedirlas de su trabajo, impedirles salir a la calle si enseñan su rostro, que viajen con un varón al lado, ser lapidadas o asesinadas por un desliz sexual y que, en definitiva, sean como objetos o casi como animales, no se entiende en el siglo XXI. Respetamos que la Vieja Europa se posicione frente a atentados de toda índole contra mujeres, niños o personas vulnerables, pero a la vez creemos que ya es hora de plantar cara al fundamentalismo islámico, que denigra todos los principios elementales de libertad y democracia. Basta ya de sometimiento y obediencia ciega a la dictadura talibán. Hay que rescatar principios y no dar tregua a quienes martirizan sin piedad a sus semejantes. ALBERTO ALDÁN