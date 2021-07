Que tire la primera piedra aquel que en algún momento de su vida no participó en una conversación en la que dijo cosas de las que después se arrepintió o, sin hacerlo, consideró que no tendría que haberlas pronunciado. Florentino Pérez debe ser uno de ellos y debería seguir la máxima de Leonardo da Vince: “Nada refuerza tanto la autoridad como el silencio”. Lo que dijo, dicho está, y de ello hay constancia. Era, además, algo conocido incluso por los interesados. Lo cuestionable es que aparezca ahora, que no viene demasiado a cuento y refuerza la hipótesis de conspiración. Conviene no olvidar quiénes están por medio, alguno con cargo directivo en el mundo del fútbol y sin escrúpulos. Y también no debe olvidarse que Florentino es el único gran empresario que no contrató los servicios del excomisario Villarejo. En especial si hay grabaciones por medio. j.A.p.