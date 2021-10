Negociador que no engaña a nadie... o uno o lo contrario

El portavoz del PNV es el más veterano de cuantos desempeñan esa función en el Congreso: va a cumplir una década liderando las demandas de los nacionalistas vascos en Madrid. Aitor Esteban es el ejemplo perfecto de la capacidad de diálogo y la política útil; lo mismo pactó con el PP como ahora lo hace con el PSOE-UP y, situado en las antípodas ideológicas de Rafael Rufián no duda en formar con él una pareja de lo más cordial. Abogado y negociador experto lo mismo apuesta por una cosa que por la contraria. Ayer volvió a demostrarlo cuando ante los periodistas mostró el texto de la enmienda a la totalidad de los presupuestos que llevaba en una carpeta, sellado y firmado, mientras que en la otra guardaba la del acuerdo con el Gobierno. Es un papel que tiene bien asumido y que todo el mundo conoce. No engaña a nadie como el PNV: su voto para el mejor postor. A.T.