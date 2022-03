Negociar con la ‘veciñanza’ el derribo de la Casa da Xuventude

Afirma Marta Lois que su grupo no ve con buenos ojos la Operación Peleteiro, tal y como ha sido diseñada por el grupo de gobierno, porque Sánchez Bugallo no ha tenido en cuenta la opinión de la “veciñanza”. Hombre, que se sepa el alcalde se ha reunido en varias ocasiones con las asociaciones vecinales para exponerles lo que se puede y no se puede hacer en la parcela aún ocupada por el antiguo colegio. Otra cosa es, evidentemente, que la propuesta haya convencido a pocos o muchos. De todas formas, si Compostela Aberta hubiese escuchado a la veciñanza, hoy la Casa da Xuventude no estaría en pie. Eso seguro. d. p