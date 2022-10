Ni cráneo privilegiado ni ingenua, la jerarca a la que nadie da calabazas

Si sus greguerías tuviesen algo más de sentido, a Isabel Díaz Ayuso hasta podrían llegarla a comparar con otro ilustre madrileño nacido noventa años antes que ella, el escritor y periodista Ramón Gómez de la Serna. Pero las ocurrencias de la presidenta de la comunidad de Madrid se quedan entre la boutade política y la tesis científica indemostrable, es decir, todo es palabrería destinada a ganar votos, no lectores de selecto gusto literario. Pero su éxito a nivel popular, hay que reconocerlo, es mucho mayor del alcanzado por el autor de las greguerías magistrales que vivió en el Madrid romántico de grandes tertulias y burdeles que a principios del siglo pasado acogió a Lorca, Dalí y Buñuel en su Residencia de Estudiantes. A estas alturas de su carrera, casi se puede decir que Ayuso ya descartó el camino de las letras –es licenciada en Periodismo– y concentra su futuro en la política, arte en el que debutó con un singular récord que no está al alcance de cualquiera: de un día para otro, pasó de ser una persona desconocida a sentarse en la Presidencia. Y, de ahí, a la eternidad, quien sabe si previo paso por La Moncloa. Vaya a dónde vaya, la aclaman como a una reina. Ayer se pudo comprobar en Ordes. No hace falta poseer un cráneo privilegiado, por citar a Valle, para tener don de gentes. Así colecciona las calabazas de todos sus rivales por Halloween.

eduardo montero