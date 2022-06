Ni Galicia es España ni Santiago, Madrid ... afortunadamente

A veces da la impresión de que Alberto Núñez Feijóo, curtido en mil batallas políticas, no es consciente de que España no es Galicia y Madrid no se parece en nada en Santiago. O al menos aún no cayó en la cuenta de que cuestiones que en el Finesterrae se podían subsanar con una llamada de teléfono... en el centro de la península hay sobresaturación de líneas y, por tanto, es más complicado conectar. Debería de saberlo o, al menos, no sobreconfiar en su equipo más cercano. Cuando se habla en la capital del reino hay que tener todos los datos que allí ni se perdonan los errores, aunque sean superficiales, ni se pasan por alto los deslices. Sobre todo cuando se habla de economía, tema tabú en el que una tontería alcanza categoría de falta de capacidad. Bueno sería que el presidente del PP (y sus asesores) tuviera siempre en cuenta que Madrid no es Galicia. Por suerte para Galicia. R.M.A.